Önde oturan yolcu koltuğu arkaya yaslayınca iki yolcu arasında anlaşmazlık çıktı; sosyal medya ikiye bölündü
Bir kadının uçakta yaşadığı bir olayı kamerasına kaydedip Twitter'a attıktan sonra büyük bir tartışmaya neden oldu. Videoda arkasında oturan adamın, kadının koltuğunu sürekli ittiği gözüküyor. Kimin haklı kimin haksız olduğu konusu üzerine ise büyük bir tartışma başladı. Kaynak: Onedio
17 Şubat 2020 21:47
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En arka koltukta oturan adamın koltuğu arkaya yaslanmıyor, önündeki kadının ki ise yaslanabiliyor o da bu nedenle geriye yaslıyor. Arkasındaki adam ise bu durumdan rahatsız olup kadının koltuğunu sürekli sallama başlıyor. Kadın da bütün bunları kaydetmeye başlıyor. Videoya yorumlar ise gecikmedi: Bir grup insan adamı savunurken geri kalanlar da kadını savundular. Sosyal medya ikiye bölündü
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"Biri size sorduğu halde koltuğu yaslamak biraz kabalıktır. Önündeki kişinin koltuğunu sallamak beni hayrete düşüren, kusurlu bir dünyayla başa çıkamamanın bir türüdür. "
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"Kadın onu kışkırtıyor gibi gözüküyor. Mental açıdan dengesiz olabildiğini düşünüp koltuğunu düzeltebilirdi. Ama kurbanı oynamaya karar vermiş."
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"Adam bir pislik! Neden başka bir yolcu koltuğunu yaslamadan seyahat etmek zorunda ki?"
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"Ben sık sık uçan biriyim, koltuk geriye yaslanabiliyor= tartışma bitti. Orada oturan kişi koltukla birlikte gelen tüm özellikleri kullanma hakkına sahiptir. Bu konuda tartışılabilir olan ne?"
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"Ben neredeyse 2 metre boya sahibim. Her cm bacak boşluğuna da ihtiyacım var. Eğer koltuğunu yaslarsan bacaklarım acıyabilir. O zaman da tepki göstermem gerekir."
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"Ben neredeyse 2 metre boya sahibim. Her cm bacak boşluğuna da ihtiyacım var. Eğer koltuğunu yaslarsan bacaklarım acıyabilir. O zaman da tepki göstermem gerekir."
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"Önünüzdeki insandan şikayetçi olmanızı gerektiren tek durum önünüzdeki insan koltuğunu birçok kez arkaya ve öne yasladığında ya da bunu yaptığındadır:
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"Ne olursa olsun koltuğunuzu arkaya yaslamak kabalıktır. Ben klimamı tam boyunlarının arkasına gelecek şekilde ayarlıyorum ta ki dönüp düzeltmek isteyene kadar. O zaman da koltuklarını kaldırmalarını söylüyorum. Her zaman işe yarıyor. "
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"Koltuğun arkaya yaslanabilmesi önünüzdeki insanın suçu değil. Uçağı buna göre dizayn etmediler. Sizin arkasında yaslanmayan bir koltuğa sahip olduğunuz durumu da onlar yaratmadı. Tam tersi, koltuğunuzu arkaya yaslayabileceğiniz bir durum yarattılar. "
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"Eğer insanların uçarken koltuklarını yaslayabilecekleri fikri hoşunuza gitmiyorsa, bir daha seyahat etmeniz gerektiğinde size bunu otobüsle yapmanızı öneriyorum. Koltukların arkaya yaslanabilmesinin bir sebebi vardır. Bu koltuğa para ödüyorum ve arkama yaslayacağım."
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"2020 yılında uçakta koltuğunu arkaya yatıran herkes aşağılıktır!"
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"Hayır dostum. Koltuğum için para ödedim ve o da arkaya yaslanabiliyor. Eğer bu durumda olmak istemiyorsan, uçağın en arkasında olmayan bir koltuk seç."