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Ölümünün 18. yıldönümünde fotoğraflarla Bosna'nın bağımsızlığına önderlik eden ilk cumhurbaşkanı 'Bilge Kral' Aliya

Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan ayrılmasına önderlik eden, yeni bağımsızlığını kazanmış ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 18 yıl önce 19 Ekim 2003''te hayatını kaybetti. İşte İzzetbegoviç'in hayatından kareler...

19 Ekim 2021 11:50

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Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan ayrılmasına önderlik eden, yeni bağımsızlığını kazanmış ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 18 yıl önce 19 Ekim 2003''te hayatını kaybetti. İşte İzzetbegoviç'in hayatından kareler...

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İzzetbegoviç 1946 yılında Yugoslavya döneminde askerlik çağında.

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Aliya İzzetbegoviç (sağ 2), eski Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Harıs Sılaycıc'le birlikte.

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Ölümünün 18. yıldönümünde fotoğraflarla Bosna'nın bağımsızlığına önderlik eden ilk cumhurbaşkanı 'Bilge Kral' Aliya

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Aliya İzzetbegoviç, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile birlikte.

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Aliya İzzetbegoviç, Ayvaz Dede Şenlikleri'nde.

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Aliya İzzetbegoviç (önde), Bosna Hersek Ordusunun törenlerinde.

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Aliya İzzetbegoviç (sağdan ikinci), Zenıca kentindeki 7. Müslüman Tugayı Komutanı Şerif Patkovıc'den bilgi alırken.

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Aliya İzzetbegoviç oğlu Bakır İzzetbegoviç'le

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Eski Yugoslavya'yı oluşturan 6 Cumhuriyetin liderleri bir arada. Aliya İzzetbegoviç (sol 3), Slobadan Milosevic (sağda).

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Ölümünün 18. yıldönümünde fotoğraflarla Bosna'nın bağımsızlığına önderlik eden ilk cumhurbaşkanı 'Bilge Kral' Aliya

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Aliya İzzetbegoviç, savaş zamanı cepheyi denetlerken.

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Ölümünün 18. yıldönümünde fotoğraflarla Bosna'nın bağımsızlığına önderlik eden ilk cumhurbaşkanı 'Bilge Kral' Aliya

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Ölümünün 18. yıldönümünde fotoğraflarla Bosna'nın bağımsızlığına önderlik eden ilk cumhurbaşkanı 'Bilge Kral' Aliya

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Ölümünün 18. yıldönümünde fotoğraflarla Bosna'nın bağımsızlığına önderlik eden ilk cumhurbaşkanı 'Bilge Kral' Aliya

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