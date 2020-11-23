Ölümden döndü, her şeylerini satıp karavanla Avrupa'yı gezmeye başladılar
23 Kasım 2020 12:25
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İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Durham'da yaşayan 38 yaşındaki Dan Colegate ve 37 yaşındaki Esther Dingley'nin hayatı Ocak 2014'te değişti.
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Her ikisi de depresyon tedavisi görürken, Dan geçirdiği bir hastalık nedeniyle ölümden döndü ve ikilinin hayatında önemli bir kırılmaya yol açtı.
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Dan et yiyen bakteri hastalığına (nekrotizan fasit) yakalandı. Hatta bir aşamada, tedavi gördüğü hastanede doktorları Esther'e sevgilisine veda etmeye hazırlanmasını söyledi. Ancak Dan geçirdiği ameliyatlardan ve uzun tedavi sürecinden sonra toparlamaya başladı. Ölümden dönmesi ikisinin de hayata bakışını değiştirdi. Dan, "İhtiyaç duyduğumuz motivasyon meğerse buymuş" diyor.
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Esther, "İkimizde gezmeyi çok seviyorduk ve ara ara bir gün her şeyi bırakıp dünyayı gezmekten bahsediyorduk. Ancak hep bir mani çıkıyordu. Ya yeni bir proje ya yeni bir iş, bizi bunu yapmaktan alıkoyuyordu. Ama bir gün birisi çıkıyor ve sevdiğiniz insana veda etmeye hazırlanmanızı söylüyor. İşte o an her şeyi yeniden gözden geçirmeye başladık." ifadelerini kullandı.
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Kurdukları iki kişilik, bir karavan ve beş köpekten ibaret dünyada çok mutlu olduklarını söyleyen İngiliz çift ve altı yıldır karavanlarıyla Avrupa'yı geziyor.