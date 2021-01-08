Olivia Wilde ve Harry Styles el ele görüntülendi

ABD'li oyuncu Olivia Wilde ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Harry Styles'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Film setinde sevgili olan çift el ele görüntülendi.
08 Ocak 2021 11:54
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ABD'li oyuncu Olivia Wilde ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Harry Styles'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Film setinde sevgili olan çift el ele görüntülendi.
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ki çocuğunun babası, oyuncu Jason Sudeikis’ten kasım ayında ayrılan Wilde ile Styles, şarkıcının menajeri Jeff Azoff’un California’daki düğününde el ele görüldü.
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Montecito bölgesindeki San Ysidro Ranch adlı yerde yapılan düğüne el ele gelen çiftin ilişkisinin film setinde başladığı düşünülüyor.
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Çift, Oliva Wilde’in yönetmenliğini üstlendiği, Harry Styles’ın başrolde yer aldığı psikolojik gerilim türündeki Don’t Worry Darling filminde birlikte çalıştı. İkilinin sette de yakınlaşma fotoğrafları yansımıştı.