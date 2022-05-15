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Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk coşkusu

Trabzonsporlu futbolcular, Altay'ı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı.

15 Mayıs 2022 19:29

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Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, orta sahada bir araya geldi. Sahaya getirilen şampiyonluk kupası Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kaldırılınca statta büyük bir coşku yaşandı.

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Ardından futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla tribünleri gezdi. Taraftarlar da yaptıkları tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

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İşte kutlamalardan kareler...

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