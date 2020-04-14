Ölen bir insandan bir başkasına ilk defa Koronavirüs bulaştı!
Tayland’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına virüs bulaştı. Uzmanlar bu durumun bir ilk olduğu bilgisinin altını çizdi.
14 Nisan 2020 22:42
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İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyonu aşarken, salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 125 bini geçti.
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Tayland’dan gelen bir haber ise ölen bir kişiden bir başkasına Koronavirüs bulaşabildiğini ortaya çıkardı.
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BuzzFeed’de yer alan habere göre, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına Koronavirüs bulaştı.
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Tayland’da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk Koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.
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Ebola, ölü bedenlerden bulaştığı bilinen virüslerden biriydi. Covid-19 olarak da bilinen yeni tip Koronavirüs'ün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.
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