Öldü zannedilip gömülen 'zombi kedi'nin hikâyesi

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Florida eyaleti Tampa’da ilginç bir olay yaşandı. Bart isimli bir kedi öldüğü düşünüldükten 5 gün sonra dirildi. Ülkede Zombi olarak anılan kedinin hikayesi herkesi şaşırttı. Bart’ın sahibinin komşusu onu sokakta kanlar içinde bulduğunda Bart hiç kıpırdamıyordu. Bart’a araba çarpmıştı ve yolun ortasında öylece bırakıp gitmişti. Öldü sanılan kedinin sahibi Ellis Hutson, kedisini gömmeye dayanamayacağını söyledi ve komşusundan kediyi gömmesini istedi.
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Bart komşu tarafından gömüldü. Ancak 5 gün sonra başka bir komşu olan Dusty Albritton tarafından üstü başı kanlı ve çamurlu perişan bir halde miyavlarken bulundu. Albritton çok şaşırmıştı çünkü onun öldüğünü düşünüyordu.
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Hutson öldü sandığı kedisinin yaşadığını öğrenince çok sevindiğini söyledi. Ama bu sevinç lafta kaldı. Çünkü Bart’ın tedavi masrafları çok yüksek olacağı için onu bir yardım kuruluşuna bıraktı.
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Bart ağır yaralanmıştı ve yedi hafta boyunca bir besleme tüpüne konuldu ve bir gözünü kaybetti Veteriner ona %50 yaşama şansı verdi. Ancak o yaşama sımsıkı tutulmuş bir kediydi. Sahibi ona sahip çıkmadı ancak Bart’ın mezardaki hayatta kalma hikayesi ortaya çıktığında, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar tıbbi masraflarını karşılamak için 9,000 dolar bağışta bulundu.
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Kurtarılmasından beri ona bakan Bart’ın koruyucu ailesi onu evlat edindi. Ve şimdi hak ettiği sevgiyle, sıkı sıkı tutunduğu hayatta yaşıyor. Kaynak: Ajanimo