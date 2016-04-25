Olaylı Avni Aker Stadı'nın son 5 yılı

Trabzonspor - Fenerbahçe (2011-2012) : Trabzonspor taraftarları, 3 Temmuz sürecinde kendilerine haksızlık yapıldığını savunarak, ''Alın teri ve emeği'' simgelediğini düşündükleri beyaz atletleri mücadelenin 34. dakikasında sahaya atmışlardı. Sahaya beyaz atlet atmak tehlikeli olmasa da, tribünlerden meşale ve sis bombaları yeşil zemine fırlatılınca artık ortam tehlikeli bir hal almıştı. Ki, bir bıçak sahaya atıldı ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel tarafından maçın hakemi Fırat Aydınus'a gösterildi.
27
Süper Final karşılaşması, Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Beyaz kartonlar açan Trabzonspor taraftarları, maç içinde bir çok kez Emre ve Volkan'a yabancı madde attı. Devre arasında ise Tolga Zengin ile Fenerbahçeli tercüman Samet arasındaki gerilim için tünele inen Başkan Sadri Şener ile Semih Şentürk arasında tartışma yaşandı, görüntülerde Şener'in Semih'i tartakladığı görüldü.
37
Trabzonspor - Fenerbahçe (2013-2014) : Maç öncesinde Fenerbahçe bayrağı bıçakla kesildi. Maçın daha ilk dakikasında tribün olayları yaşandı. Sürekli duran oyun ve Volkan Demirel'e atılan kapı kolu, taş ve son olarak da meşale sonrasında maç yarıda kaldı. Tribünde direkler devrildi, olaylar sokaklara taştı, polisler ve taraftarlar yaralandı.
47
Çaykur Rizespor -Fenerbahçe maçı sonrası 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse Sürmene girişinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ilk etapta Trabzonsporlular suçlandı. Olaydan sonra iki takım arasındaki kupa gerilimi yine ortaya çıktı.
57
Trabzonspor - Sivasspor (2014-2015): Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin kalecisi Ertuğrul Taşkıran, tribünlerden atılan bir madde sonrası kanlar içinde kaldı. Öte yandan Trabzonspor taraftarının maç boyunca sahaya ayakkabı ve çakmak attığı gözlendi.
67
Trabzonspor - Gaziantepspor (2015- 2016): Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan maçta bordo-mavili takımın son dakikadaki pozisyonuna "penaltı" kararı vermeyen Çağatay Şahan ve yardımcıları, hakem odasında 4 saate yakın mahsur kaldı. Şahan ve yardımcıları hakkında bordo-mavili kulübün başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben gelene kadar hakemleri statta tutun" sözleri damga vurdu.
77
Trabzonspor - Fenerbahçe (2015-16) : Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Trabzonspor taraftarı sahaya yabancı madde yağdırdı. Tribündeki filelerin sökülmesinden sonra sahaya koltuklar atıldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım polisin kale arkası tribününde güvenliği sağlamasını bekledi. İki dakika duran oyunun ardından maç yeniden başladı. Ancak bu dakikada tribünden sahaya atlayan bir holigan çizgi hakemini yere düşürüp yumruklamaya başladı.