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Okullar açıldı, İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

Kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi

18 Nisan 2022 08:22

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Okullar açıldı, İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

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İstanbul'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 53'e yükseldi.

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İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.

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Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi.

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