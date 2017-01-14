Okula giden kız öğrencilerin dünyanın bin bir halini ortaya koyan fotoğrafları...
14 Ocak 2017 02:11
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Çinli çocuklar 1 Eylül 2014 tarihinde Şanghay’da Jinqao Merkezi ilköğretim okulunda derste.
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Rajasthan eyaletinde Bilwadi adlı küçük bir köyde, çocuklar kızgın güneşe karşı korunmak için geçici çatı altında yere oturuyorlar. Göçebe ailelerden gelen 6 ila 14 yaş arasındaki çocuklara Matematiğin yanı sıra Hintçe okuma yazma öğretilmektedir. Bu fotoğraf 29 Ekim 2014’te çekilmiştir.
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İranlı kız öğrenciler, 27 Şubat 2013 tarihinde Tahran’da meclisin açık oturumlarının üstünü örtmede kameraman ve fotoğrafçıların erişimini sınırlamak için bir taslağı tartışan Parlamento üyelerini gözlemliyorlar.
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Kızlar 8 Ekim 2014 tarihinde, Brezilya’nın kuzeybatısında, Acre Eyaleti, Xapuri’de orman içinde bir okulda dersteler.
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Afgan öğrenciler 7 Mayıs 2013 tarihinde Baghlan’a bağlı Qara Zaghan Köyü’nde okul taşıtına biniyorlar.
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Lise mezunları 25 Mayıs 2011 tarihinde, Moskova Kızıl meydanda son derslerini kutluyorlar.
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Brezilyalı Birleşmiş Milletler barış askerleri, 6 şubat 2013’te Haiti’deki Katolik okul “Immaculate Conception“da öğrencilere kraker ve meyve suyu dağıtıyorlar.
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Withington Bağımsız Kız Okulu öğrencileri, İngiltere Manchester şehrinde 15 Ağustos 2013’te sınavlarından en yüksek not A almalarını kutluyorlar.
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Pakistanlı kız öğrenciler 12 Ekim 2012 tarihinde Peşaver’deki okullarında, Taliban’ın düzenlediği silahlı saldırıda başından vurulan çocuk aktivist Malala Yousafzai’nin erkenden iyileşmesi için dua ediyorlar.
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Kız öğrenciler Haziran 2010 tarihinde Kenya’nın Kilifi’de bir derse katılıyorlar. Öğrenciler, erken evlilik, genç hamilelik ve erkek kardeşini yetiştirmenin geleneksel bir kanı olması yüzünden dışlanma yüzdesi yüksek Kilifi ilçesindeki kızlara sponsor olan “Moving the Goalspost” adlı girişimin bir parçasıdır.
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Sri Lankalı Müslüman okulu kız öğrencileri, şehirleri Kalmunai’den 231 mil uzağa seyahat ettikten sonra 20 Mayıs 2013’te Kolombiya liman kıyısında bekliyorlar.
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Uluslararasi Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, 3 Aralık 2013 tarihinde Kamboçya’nın Kandal eyalentindeki “Toutes a l’ecole” okulunda bilgisayar odasında kız öğrencileri izliyor.
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Öğrenciler 13 Kasım 2014 tarihinde Seul’de Poongmun lisesinde yıllık bilgi ve yetenek sınavına giriyorlar.
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Bir öğrenci,12 Mart 2014 tarihinde Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de bir okulda derste söz alırken.
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İki Müslüman öğrenci, 18 Ekim 2012 tarihinde Jakarta’da bir okul gezisi sırasında dua etmek için hazırlanıyor.
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Kübalı kız öğrenciler, 13 Kasım 2012 tarihinde Havana’da ders esnasında kitap okuyorlar.
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16 Mayıs 2009 tarihinde Kuzey Kore ilkokul öğrencileri…
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22 Eylül 2005 tarihinde Iraklı kız öğrenciler, Tikrit’te okuldan eve dönüş yolunda.
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7 Kasım 2012 tarihinde Ekvator’un Kolombiya sınırındaki Carchi eyaletinin Tulcan şehrindeki La Palizada’da bir köy okulunda kızlar poz veriyorlar.
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Çin’in güneybatı şehri Chengdu’nun varoş mahallesinde 22 Aralık 2015’te çekilen bu resimde bir sınıf kız öğrenci, Xu Xiangyang Eğitim ve Antrenman grubunun “ gezen okul” geçici kampüsünde beden eğitimi dersindeyken koşuyorlar.
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Arnavut kökenli Kosovalı bir kız öğrenci Priştina’daki Sami Frasheri lisesinde sosyoloji dersinde öğretmenin sorusuna cevap veriyor. Mart 2007 (O zamanlar Kosova, Sırbistan’dan özerkliğini ilan etme sürecindeydi.)
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Küçük bir kız öğrenci, Zimbabve 3 Aralık 2012 tarihinde Glen Orman geliştirme merkezindeki konseri dinliyor.
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Almanya’nın Berlin şehrinde 19 Haziran 2010 tarihinde 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileri okul triatlonunda yüzerken çekilmiştir.
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Öğrenciler, 21 Nisan 2006 tarihinde Çin’in Qinghai eyaletindeki Tibet özerk il merkezinin Maqin County’de bulunan Jigmei Gyaltsen Kız Refah okulunun bahçesinde kitap okuyor., 2005’te kurulan Jigmei Gyaltsen Kız Refah okulu çayır yoksul kız öğrencilere ücretsiz eğitim sağlamak için çayır alanda inşa edilmiştir. Okulda şu an 96 öğrenci ve Tibet, Çin dillerini, Matematik, Sanat ve diğer dersleri veren 10 öğretmen mevcuttur.
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Haiti, Isla de Laganave’de üniformalı okul çocukları oyun oynuyor.
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Turuncu üniformalı kız öğrenciler, Nepal’de Manaslu Trek’te patika yolunda okula yürüyorlar.
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Çocuklar, Netrok’taki bir köyde evde ders çalışırken.
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Küba Trinidad’ta 1 Haziran 2009 tarihinde üniformalı kız öğrenciler eve dönüş yolunda.
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Afganlı kızlar matematik dersinde bir soruyu cevaplamak için parmak kaldırırken.
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H’mong öğrencileri Vietnam’da Lao Cai , Bac ha’daki Hoang Thu Po ilkokulunda spor yapıyorlar.
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Mühendislik öğrencileri, sınıfta inşa ettikleri küçük köprüleri Virginia Mclean’deki baskı testinde parçalanmasına tepki gösteriyorlar.
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Bir kız çocuğu, 2007 yılında Bangladeş’te ilkokula giderken.
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Kızlar, 1 Eylül 2015 tarihinde Fransa’nın Strasbourg kentinde Strasbourg Avrupa Okulu bahçesinde okulun ilk gününde birbirlerine sarılıyor.
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Üniformalı öğrenciler, Mozambik Beira’da 29 Eylül 2015 tarihinde kameraya poz veriyor.
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Filistinli kız öğrenciler, 9 Eylül 2015 tarihinde Gazze’de kum fırtınası boyunca yürüyor.
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Yemenli kızlar, 1 Kasım 2015’te Yemen’in başkenti Sanaa’da devlet okulundan okulun ilk günü öğretmenlerini dinliyorlar.
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Geleneksel hanbok elbiselerini giyen öğrenciler, 12 Şubat 2015 tarihinde Seul’deki Dongmyeong kız lisesinde mezuniyet ve reşit olma töreninde başla selamlıyorlar.
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Hintli öğrenciler, Peşaver’deki bir askeri okula yapılan bir saldırı sonrasında öldürülen Pakistanlı öğrenciler ve çalışanları anarak 17 Aralık 2014 tarihinde Simla’daki okullarında sabah töreninde dua ediyor.
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27 Ocak 2015 tarihinde Meksika Acapulco’da, çocuklar cinayet tehditleri yüzünden iki aylık öğret-men grevinin ardından okula döndükten sonra teneffüste oyun oynuyorlar.
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Yemenli öğrenciler, 17 Aralık 2014 tarihinde Sanaa’da bir okulda anti mayın ve patlamamış mühimmat hakkındaki bilinçlendirme kampanyası katılıyorlar.
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Bangladeşli genç bir kız öğrenci.
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Öğrenciler 17 Eylül 2015 tarihinde New York’taki Astoria Genç Kadın Liderlik Okulu’nda kodlama dersinde bilgileri dinliyorlar.
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Kız öğrenciler 11 Kasım 2015 tarihinde Gana Akyekyere’deki kakao üreten köylerinden geçerek evlerine doğru yürüyor
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29 Haziran 2015 tarihinde Tayland’ın Narathiwat şehrinde, genç kız öğrenciler genel ve dini derslere veren “Pondok” okulunda.
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Öğrenciler, 2013 Haziran Kyoto’da öğrenciler yağmur altında okula yürüyor
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Malabar devlet okulu genç bir öğrenci, 19 Haziran 2006 tarihinde okulunda “beanbag” dergisini okuyor.
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Kız Atletizm takımı Washington DC’de 28 Mayıs 2013 tarihinde, antrenman yaptıkları Mackinley Lisesi’ne seyahatlerinde trafiğin içinden koşuyorlar.
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Hindistan Srinagar’da 11 Ağustos 2015 tarihinde Kulhama bölgesinin Bandipora’da Kashimiri okulunun kız öğrencileri teneffüste ip atlıyorlar.
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Moskova’da 9 Eylül 2008 tarihinde harbiye öğrencileri Savunma Bakanlığı Kız Yatılı Okulu bahçe-sinde bankta gülüyorlar. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Sovyet Rusya zamanında silahlı çatışmada babasını kaybeden ve iyi bir eğitim alma şansı olmayan, başkentten uzakta görevli Rus askerlerin kızlarına 2008 Ocak ayında bir üniversite kurma kararı aldı.