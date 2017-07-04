Okul bahçelerine portatif havuz
04 Temmuz 2017 15:05
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Adana'da merkez Seyhan İlçe Belediyesi, yaz tatilinde okul bahçelerine portatif havuz kurdu. Havuzlarda yüzmeyi öğrenen çocuklar, bunaltan sıcaklarda eğlenerek serinledi.
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Seyhan İlçesi sınırlarındaki yaz tatiline giren 25 okulun bahçesine kurulan 1.5 metre derinliğinde 200 metrekarelik havuzlar, ücretsiz hizmet veriyor.
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Uygulamanın ilk yapıldığı 2014 yaz ayından bu yana 50 bin çocuk havuzlardan yararlandı. Bu yaz ise 40 bin kişiye ulaşılması hedeflendi.
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Havuzlarda 6-13 yaş grubuna da yüzme kursları veriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde havuza giren öğrencilere ilk olarak temel yüzme kuralları uygulamalı olarak öğretiliyor.
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Havuzlarda 6-13 yaş grubuna da yüzme kursları veriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde havuza giren öğrencilere ilk olarak temel yüzme kuralları uygulamalı olarak öğretiliyor.
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Önemli bir projeye imza attıklarını anlatan Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, amaçlarının serinlemek isteyen çocukların boğularak ölmesinin önüne geçmek olduğunu söyledi.
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Çocukların güvenli bir şekilde sıcakların olumsuz etkisinden de kurtulduğunu aktaran Karalar,
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