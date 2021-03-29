Okan Bayülgen davasında karar verildi

Okan Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Okan Bayülgen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan düzenlenen iddianameyi kabul ederek, atılı suçun niteliği gereği dosyada basit yargılama usulü uygulanmasını kararlaştırdı.
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Sanık Bayülgen ile şikayetçi Muhammet Çumanoğlu'na tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak iletmesini istedi. Tarafların beyan ve savunmalarının dosyaya ulaşmasının ardından, delil durumu ve savunma içeriklerine göre incelemesini tamamlayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Bayülgen'in beraatine hükmetti.