Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti. Pars Tan, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi. Şallı, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez paylaşım yaptı. Eski manken yayınladığı fotoğrafa, “Ben hep yine annişinim senin. Ponçiğim benimlesin hep.” notunu düştü
19 Nisan 2020 17:08
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Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, yaşamını yitirdi.
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Pars Tan için geçtiğimiz cuma günü öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Minik Pars, Kilyos mezarlığına defnedildi.
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Pars Tan'ın mezar taşında, 'Ponçik sen benimlesin' yazısı dikkat çekti.
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Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.
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Şallı oğlunun vefatından sonra ilk paylaşımını bugün yaptı.
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Şallı yayınladığı kareye, “Ben hep yine annişinim senin. Ponçiğim benimlesin hep.” notunu düştü.
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Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk olmuştu. Oğlu Pars ile ilgili şunları söylemişti:
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"Küçük oğlum da basketbol oynuyor. Onu da elimizden geldiğince yetiştiriyoruz ama bir hastalık durumumuz var. Bir tedavi sürecimiz oldu. 1 yıl gibi bir süreç geçirdik. Şu an durumu iyi ama onun okuluna ara vermemiz gerekti. Koşturmaca içinde bir yıl geçirdim. Her şey insanlar için, her şeyi yaşayabiliyoruz. Ben çok sabırlı bir insanım. Hep pozitif bir şekilde enerjiyi içten yükseltmek lazım."