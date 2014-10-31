T24 LogoT24 Logo

ODTÜ'nün kuşları kitabı çıktı!

31 Ekim 2014 20:50

110

ODTÜ ve Eymir gölünde 20 yıldır gerçekleştirilen kuş araştırmaları sonucunda tespit edilen 231 kuş türünün renkli fotoğraflarından oluşan ‘ODTÜ’nün Kuşları Kitabı’ basıldı.

210

315 sayfadan oluşan kitapta ODTÜ’de görülen kuşlar dışında, kuş gözlemciliğine yeni başlayacak olanlar için temel bilgiler, ODTÜ’nün tarihi, doğası ve bunlara yönelik tehditleri ve önerileri içeren bölümler de bulunuyor.

310

Kitap, Türkiye’deki doğa gözlemciliğinin yaygınlaşmasının yanında, Ankara’nın son bakir alanlarından biri olan ODTÜ arazisinin ve Eymir Gölü'nün korunmasında katkı sağlamayı amaçlıyor.

410

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde kuş gözlemciliği konusunda temel bilgilere yer verilirken, ikinci bölümde ise ODTÜ’nun doğası ve biyolojik çeşitliliğini aktaran yazılara yer veriliyor.

510

Kitabın 3. bölümünde de ODTÜ’de yaklasık 20 yıldır tespit edilen 231 kuş türünün herbiri için birer sayfa ayrılıyor.

610

Türkiye’nin en çok kuş türünü barındıran üniversitesi olan ODTÜ’nün kuşlarını ve dogasını anlatan önemli bir başvuru kaynağı olan kitap ayrıca Türkiye’nin ilk kampus kuşları kitabı olarak da anılıyor.

710

810

910

1010

ETİKETLER

odtüüniversitekuşormaneymir gölüdoğal hayatkoruma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24