ODTÜ'nün kuşları kitabı çıktı!

ODTÜ ve Eymir gölünde 20 yıldır gerçekleştirilen kuş araştırmaları sonucunda tespit edilen 231 kuş türünün renkli fotoğraflarından oluşan ‘ODTÜ’nün Kuşları Kitabı’ basıldı.
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315 sayfadan oluşan kitapta ODTÜ’de görülen kuşlar dışında, kuş gözlemciliğine yeni başlayacak olanlar için temel bilgiler, ODTÜ’nün tarihi, doğası ve bunlara yönelik tehditleri ve önerileri içeren bölümler de bulunuyor.
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Kitap, Türkiye’deki doğa gözlemciliğinin yaygınlaşmasının yanında, Ankara’nın son bakir alanlarından biri olan ODTÜ arazisinin ve Eymir Gölü'nün korunmasında katkı sağlamayı amaçlıyor.
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Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde kuş gözlemciliği konusunda temel bilgilere yer verilirken, ikinci bölümde ise ODTÜ’nun doğası ve biyolojik çeşitliliğini aktaran yazılara yer veriliyor.
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Kitabın 3. bölümünde de ODTÜ’de yaklasık 20 yıldır tespit edilen 231 kuş türünün herbiri için birer sayfa ayrılıyor.
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Türkiye’nin en çok kuş türünü barındıran üniversitesi olan ODTÜ’nün kuşlarını ve dogasını anlatan önemli bir başvuru kaynağı olan kitap ayrıca Türkiye’nin ilk kampus kuşları kitabı olarak da anılıyor.