O Ses Türkiye yarışmacısı, Cem Yılmaz’a benzerliğiyle şaşırttı
22 Kasım 2021 10:43
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'O Ses Türkiye' yarışmacısı Cem Yılmaz’a benzerliğiyle şaşırttı
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Tv8’in popüler yarışması O Ses Türkiye’nin son bölümünde 47 yaşındaki Murat Ebinç gündem oldu. Saksafonuyla yaptığı solo performansıyla izleyiciyi etkileyen yarışmacı, Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle hem jürinin hem izleyicinin dikkatini çekti.
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Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı O Ses Türkiye son bölümünde Murat Ebinç, saksafonu ve Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle geceye damga vurdu.
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Yarışmanın sekizinci bölümünde performans sergileyen Murat Ebinç, O Ses Türkiye 2021 kör eleme turunda Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u döndürmeyi başardı.
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Beyazıt Öztürk'ün takımında olmayı tercih eden yarışmacı, kararını 'Hani Benim Recep'im' şarkısını saksofonla çalarak açıkladı. Jüri üyeleri de Cem Yılmaz'a benzerliğini dolayısıyla yarışmacıyla selfie çekildi.
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Sosyal medyada da tüm gece Ebinç'in benzerliği konuşuldu. İşte o paylaşımlardan bazıları...