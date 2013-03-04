O kadar küçükler ki sadece tepeden çekilebiliyorlar
04 Mart 2013 17:06
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Sivil toplum kuruluşu Society for Community Organization (SoCO) yaptığı bir çalışma ile Hong Kong'un fakir bölgelerindeki yaşam koşullarını gözler önüne serdi.
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Çalışma sonuçlarına göre, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Hong Kong'da, kent sakinlerinin yüzde 49'unun devlet destekli evlerde yaşıyor. Buna rağmen ev kiraları New York'tan ortalama yüzde 35 daha yüksek. Çin hükümeti de ev kiralarında artışı engellemek için yeni vergileri yürürlüğe koyuyor.
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Çalışmaya göre 100 bin işçi ortalama 40 metrekarenin altında alt bölümlere ayrılmış dairelerde yaşıyor.
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Örgüt, Geniş açılı lensler ile tavandan çekilen bu fotoğraflarda 10 metrekare ve altında büyüklüğe sahip yaşam alanları fotoğrafladı. Odalar o kadar küçük ki görüntüler kamera tavana monte edilerek alındı.