Nutella hakkında bilmediğiniz 8 şey

Dünyada nutella içeren suç oranları git gide artmaya başladı. En son Almanya'da hırsızlar 20,000 dolar değerinde 5.5 tonluk Nutella çaldılar. Ondan haftalar önce ise Columbia Üniversitesinde öğrencilerin yemekhanelerinden Nutella yürüttükleri ortaya çıktı. İşte insanları suça sevk eden çikolata hakkında bilmediğiniz 8 gerçek...
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2007'de İtalya'da iki blog yazarı nutella aşklarını onun için bir kutlama günü yaratarak gösterdiler. Dolayısıyla her Şubat'ın 5 i nutella yeme, Nutella içeren tariflerle tatlılar hazırlama ve nutella paylaşma günü.
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Guiness rekorlarına göre 2005'de Almanya'da düzenlenen Nutella'nın 40. yaşı kutlamaları şu ana kadar ki en büyük kahvaltı toplanması oldu. 27,854 insan nutella ile kahvaltı yapmak için Gelsenkirchen'de bir araya geldi.
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Dünyada her 2.5 saniyede bir Nutella satılıyor. İstatistiklere göre dünyada her 8 saniyede bir doğum oluyor, hesabı siz yapın.
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75 ülkede birden satışta olması bir yana, her yıl satılan Nutella kavanozları bir araya getirilse 1000 futbol sahası kadar alan kaplıyor.
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2009'da, Nutella sayfası Barack Obama ve Coca Cola'nın ardından Facebook'da en çok hayrana sahip sayfa oldu. Şu sıralar üst sıralardaki yerini kaybetse de, 17 milyon hayrana sahip.
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1806'da Napolyon savaşta öne geçmek adına İngiltere'nin ekonomisini durdurmak istedi. Bunu tüm dünyada çikolata ticaretini durdurarak sağlamaya çalıştı ve çikolata fiyatları fırladı. Turin'de ki çikolotacılar ise bu duruma çikolatanın içine fındık parçaları koyarak karşılık vermeye çalıştı. Dolayısıyla gandiya isimli yeni bir çikolata türü ortaya çıktı. Yüz yıl sonra ise ikinci dünya savaşı sırasında çikolata fiyatları yine fırladı. Bunun üzerine de İtalyan bir pastacı olan Pietro Ferrero fındıkları kullanarak pasta gandiya isimli bir ürün çıkardı. 1964'de ise isimini Nutella olarak değiştirdi.
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Çikolata ve fındığın birleşiminin ismi olan gandiya eski bir İtalyan komedyen Gianduja'dan gelir. Piedmont'da yanında bir deposuyla eşek üzerinde gezen bir köylüydü. Söylenenlere göre deposunda şarap taşırdı ama aslında çikolata taşıyordu. Nutella ilk çıktığı zamanlarda Giaduja'nın maskesi ve yüzü reklam olarak kullanılıyordu.
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Nutella İtalya'da o kadar popüler hale geldi ki, bir dönem marketler elinde ekmekle gelen her çocuğun ekmeğine bedava nutella sürüyordu. Neden bu kadar bağımlı olduğumuza şaşırmamamız gerek. (Kaynak: onedio.com)