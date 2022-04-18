Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı

Geçen aylarda trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay, 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyununun önceki günkü gösteriminde bir anda yere yığıldı.
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Bir süredir sosyal medyadan uzak olan oyuncu, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Çektiği bir selfie'yi yayınlayan sanatçı, yazdığı mesajla sevenlerini endişelendirmişti. Kaza geçirdiğini açıklayan Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.
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Ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" demişti.
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Bir süredir Afra Saraçoğlu'yla beraber sahnelediği 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, sahnede yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu. Yeşilçay, oyunun önceki gün DasDas'ta saat 17.00'deki gösteriminde baygınlık geçirdi. Yoğun iş temposuna dayanamadığı belirtilen Yeşilçay’ın performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığıldığı ve hemen kulise götürüldüğü aktarıldı.
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Yeşilçay’ın bayılmasından hemen sonra oyuna ara verildi. Mekandaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı. Yeşilçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.