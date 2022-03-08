Nurgül Yeşilçay: Büyük bir kaza atlattım; ağzıma, çeneme dikişler atıldı
08 Mart 2022 10:31
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirdiğini Instagram hesabından duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu "Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek" diye konuştu
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Nurgül Yeşilçay'ın uzun süredir hastanelerde olduğu öğrenildi. Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir kaza geçirdiğin, ağzına ve çenesine dikişler atıldığını Instagram hesabından açıkladı.
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Yeşilçay paylaşımında, "Bi süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! -Kendi kullandığım araçla büyük bi kaza atlattım! Ağzıma,çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bi süre daha devam edecek!" dedi.
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"Accık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız" diyen Yeşilçay, "Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!" uyarısında bulundu.
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Yeşilçay'ın paylaşımına birçok ünlü isim geçmiş olsun mesajlarını paylaştı.