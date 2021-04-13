Nurgül Yeşilçay: Bizim ideal kadınlara değil, özgür yaşayan kadınlara ihtiyacımız var
13 Nisan 2021 15:11
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Nurgül Yeşilçay: Bizim ideal kadınlara değil, özgür yaşayan kadınlara ihtiyacımız var
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Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu’nun objektifine poz veren oyuncu Nurgül Yeşilçay, Dilara Ertürk’ün sorularını yanıtladı. “Her dönem farklı idealize edilen kadın tipleri empoze etmeye çalışılıyor. Bizim ideal kadınlara değil özgür yaşayan kadınlara ihtiyacımız var” diyen Yeşilçay, “Kadının gücünü ortaya koyan ve dünyayı sarsan ve hatta saran bir görüş bu topraklardan çıkar! Yani biz kadınların güçlü olduğu toprakların üzerinde yaşıyoruz! Dünyadaki herhangi bir yerden çok başka bir yer burası! Bizler kibelelerin, amazonların, afroditlerin torunlarıyız! Genlerimiz çok güçlü” diye konuştu.
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“Oyunculuğun yüzde sekseninin zekâ olduğunu düşündüğünü söyleyen Yeşilçay, “Mantık çok önemli, algıların açık olması çok önemli. Çünkü bir karakteri yaratırken dedektif gibi bağlantılar kurmak gerekiyor, etrafında olan her şeyden herkesten haberdar olmak gerekiyor. Hep merak etmek, hep neden-sonuç bağı kurmak gerekiyor. İzlemek, görmek, okumak ve yeni eğilimleri bilmek gerekiyor” dedi.
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Yeşilçay, “Aşkı yaşamanın şartı, vakti olur mu, aşk her şeye rağmen ertelenmemeli mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:
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“Bir kadın öncelikle kendine vakit ayırmalı önce kendine sormalı ‘Ben ne istiyorum?’ diye. Yani ‘Çocuklar ne istiyor kocam ne istiyor’ diye değil önce kendine sorması lazım. Kimse için kendinden vazgeçmemeli, kimse için saçını süpürge etmemeli.”
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“Sabahları buz sürüyorum yüzüme; gala olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum”
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Yeşilçay, “Sizi yıllardır hep aynı güzellikle ekranlarda izliyoruz. Bunun sırrı nedir?” sorusuna karşın da şunları kaydetti:
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“Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için.