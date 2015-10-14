Nükleer santral yapılması planlanan İğneada'nın doğal güzelliklerini gösteren 10 fotoğraf
14 Ekim 2015 20:10
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yer alan İğneada, Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük Longoz Ormanlarına sahip.
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Orman, içinde barındırdığı kuş, yaban hayvanları, endemik bitkileri, heybetli ağaçları ile doğal pek çok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
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Fakat bu doğal güzellik, nükleer santral tehdidi altında.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye'de yapılacak üçüncü nükleer santral için Kırklareli'nin İğneada bölgesinin planlandığını söyledi.
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