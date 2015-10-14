T24 LogoT24 Logo

Nükleer santral yapılması planlanan İğneada'nın doğal güzelliklerini gösteren 10 fotoğraf

14 Ekim 2015 20:10

110

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yer alan İğneada, Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük Longoz Ormanlarına sahip.

210

Orman, içinde barındırdığı kuş, yaban hayvanları, endemik bitkileri, heybetli ağaçları ile doğal pek çok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

310

Fakat bu doğal güzellik, nükleer santral tehdidi altında.

410

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye'de yapılacak üçüncü nükleer santral için Kırklareli'nin İğneada bölgesinin planlandığını söyledi.

510

610

710

810

910

1010

ETİKETLER

iğneadakaradeniznükleersantralenerji
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24