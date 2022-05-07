Nükhet Duru: Beni evlatlık verdiler

Nükhet Duru, YouTube’da yayınlanan "Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi" programına konuk oldu. Hakkında merak edilenlere yanıt veren sanatçı, çocukken evlatlık verildiğini söyledi.
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Duru "Halleri vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız, bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek’ diye düşündükleri için verdiler” ifadelerini kullandı.
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Duru ailesine olan kırgınlığını “Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim" diyerek dile getirdi.
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Çocukken zorluk çektiğini anlatan sanatçı "Genç kızlık geçirmedim direkt genç kadınlığa adım attım. Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum" dedi.