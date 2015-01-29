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Çizgilerle en iyi roman kahramanları

29 Ocak 2015 17:18

115

1. Rodion Romanoviç Raskolnikov (Fyodor Dostoyevski, Suç ve Ceza)

215

2. Don Kişot (Miguel de Cervantes Saavedra, Don Kişot)

315

3. Anna Karenina (Lev Tolstoy, Anna Karenina)

415

4. İnce Memed (Yaşar Kemal, İnce Memed)

515

5. Emma Bovary (Gustave Flaubert, Madam Bovary)

615

6. Gregor Samsa (Franz Kafka, Dönüşüm)

715

7. Zebercet (Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli)

815

8. Joseph K. (Franz Kafka, Dava)

915

9. İlya İlyiç Oblomov (İvan Gonçarov, Oblomov)

1015

10. Meursault (Albert Camus, Yabancı)

1115

11. Selim Işık (Oğuz Atay, Tutunamayanlar)

1215

12. Jean Valjean (Victor Hugo, Sefiller)

1315

13. Clarissa Dalloway (Virginia Woolf, Mrs. Dalloway)

1415

14. C. (Yusuf Atılgan, Aylak Adam)

1515

15. Holden Caulfield (J.D. Salinger, Çavdar Tarlasında Çocuklar)

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