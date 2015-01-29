Çizgilerle en iyi roman kahramanları
29 Ocak 2015 17:18
115
1. Rodion Romanoviç Raskolnikov (Fyodor Dostoyevski, Suç ve Ceza)
215
2. Don Kişot (Miguel de Cervantes Saavedra, Don Kişot)
315
3. Anna Karenina (Lev Tolstoy, Anna Karenina)
415
4. İnce Memed (Yaşar Kemal, İnce Memed)
515
5. Emma Bovary (Gustave Flaubert, Madam Bovary)
615
6. Gregor Samsa (Franz Kafka, Dönüşüm)
715
7. Zebercet (Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli)
815
8. Joseph K. (Franz Kafka, Dava)
915
9. İlya İlyiç Oblomov (İvan Gonçarov, Oblomov)
1015
10. Meursault (Albert Camus, Yabancı)
1115
11. Selim Işık (Oğuz Atay, Tutunamayanlar)
1215
12. Jean Valjean (Victor Hugo, Sefiller)
1315
13. Clarissa Dalloway (Virginia Woolf, Mrs. Dalloway)
1415
14. C. (Yusuf Atılgan, Aylak Adam)
1515
15. Holden Caulfield (J.D. Salinger, Çavdar Tarlasında Çocuklar)
© Tüm hakları saklıdır.