Norveç'teki IKEA mağazasında bir Suriye evi

IKEA, Norveç’teki mağazanındaki sergi alanlarından birini, misafirlerine güçlü bir mesaj vermek için yeniden düzenledi
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Bir pop-up ev hazırlayan şirket, müşterilerine bir Suriye evinin iç mekanını oda ölçeğinde deneyimletmeyi amaçlıyor. ”25 m2 Syria” isimli mekan düzenlemesi, IKEA’da alışkın olduğumuz fotojenik ve mükemmel düzenlenmiş küçük mekanlardan biri değil.
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Aksine Şam'ın biraz dışında kalan ve Rana adlı bir kadınla 9 kişilik ailesinin yaşadığı alanın replikası
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POL reklam ajansıyla birlikte geliştirilen projede tasvir edilen ev, tuğlaları kalmış duvarlardan, az miktarda mobilya ve temel elektrikli ev aletlerinden oluşuyor.
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IKEA’nın duvarlara dekor olarak astığı çerçevelerde aile arşivinden fotoğraflar, fiyat etiketlerinde ise ev sakinlerinin hikayeleri yer alıyor.
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Ailenin yeme içme ve barınma için gerekli temel ihtiyaç stoğunu etiketlerde müşterilerine sunan şirket, başlatılan bağış kampanyasına katılımcıların nasıl dahil olabileceğine dair bilgilendirme de yapıyor.