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Normalleşmeyle birlikte metropollerde hareketlilik oranları incelendi; İstanbul 41 şehir içinde 16'ıncı sırada

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında önlemler nedeniyle sokaklarda hareketliliğin azaldığı şehirler normalleşmeyle birlikte aşama aşama hayata dönmeye başladı. Toplu taşıma ve yaya navigasyon uygulaması Citymapper, dünyanın büyük şehirlerinin normal zamana kıyasla hareketlilik oranlarını değerlendirdi. Geçen haftanın verileri incelendiğinde Hong Kong, Paris ve Stockholm’ün en hareketli şehirler olduğu görüldü. 41 şehrin karşılaştırıldığı verilerde İstanbul, pandemi öncesi döneme göre yüzde 27,5'lik hareketlilik oranıyla 16’ıncı oldu.

18 Haziran 2020 11:04

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında önlemler nedeniyle sokaklarda hareketliliğin azaldığı şehirler normalleşmeyle birlikte aşama aşama hayata dönmeye başladı. Toplu taşıma ve yaya navigasyon uygulaması Citymapper, dünyanın büyük şehirlerinin normal zamana kıyasla hareketlilik oranlarını değerlendirdi. Geçen haftanın verileri incelendiğinde Hong Kong, Paris ve Stockholm’ün en hareketli şehirler olduğu görüldü. 41 şehrin karşılaştırıldığı verilerde İstanbul, pandemi öncesi döneme göre yüzde 27,5'lik hareketlilik oranıyla 16’ıncı oldu. İşte 41 şehirlik listede öne çıkan bazı şehirler;

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Hong Kong: Yüzde 60

324

Paris: Yüzde 50

424

Stockholm: Yüzde 49

524

Lyon: Yüzde 47

624

Moskova: Yüzde 41

724

Hamburg: Yüzde 40

824

Seoul: Yüzde 37

924

Berlin: Yüzde 31

1024

Ren-Ruhr: Yüzde 35

1124

Sidney: Yüzde 34

1224

Brüksel: Yüzde 31

1324

İstanbul: Yüzde 28

1424

Roma: Yüzde 28

1524

Madrid: Yüzde 28

1624

Toronto: Yüzde 26

1724

Singapur: Yüzde 22

1824

Londra: Yüzde 20

1924

Amsterdam: Yüzde 19

2024

Los Angeles: Yüzde 15

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Chicago: Yüzde 14

2224

New York: Yüzde 12

2324

Washington: Yüzde 9

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Tokyo: Yüzde 7

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