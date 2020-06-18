Normalleşmeyle birlikte metropollerde hareketlilik oranları incelendi; İstanbul 41 şehir içinde 16'ıncı sırada
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında önlemler nedeniyle sokaklarda hareketliliğin azaldığı şehirler normalleşmeyle birlikte aşama aşama hayata dönmeye başladı. Toplu taşıma ve yaya navigasyon uygulaması Citymapper, dünyanın büyük şehirlerinin normal zamana kıyasla hareketlilik oranlarını değerlendirdi. Geçen haftanın verileri incelendiğinde Hong Kong, Paris ve Stockholm’ün en hareketli şehirler olduğu görüldü. 41 şehrin karşılaştırıldığı verilerde İstanbul, pandemi öncesi döneme göre yüzde 27,5'lik hareketlilik oranıyla 16’ıncı oldu.
18 Haziran 2020 11:04
124
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında önlemler nedeniyle sokaklarda hareketliliğin azaldığı şehirler normalleşmeyle birlikte aşama aşama hayata dönmeye başladı. Toplu taşıma ve yaya navigasyon uygulaması Citymapper, dünyanın büyük şehirlerinin normal zamana kıyasla hareketlilik oranlarını değerlendirdi. Geçen haftanın verileri incelendiğinde Hong Kong, Paris ve Stockholm’ün en hareketli şehirler olduğu görüldü. 41 şehrin karşılaştırıldığı verilerde İstanbul, pandemi öncesi döneme göre yüzde 27,5'lik hareketlilik oranıyla 16’ıncı oldu. İşte 41 şehirlik listede öne çıkan bazı şehirler;