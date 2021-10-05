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Normalleşme süreciyle birlikte sinemalarda en çok izlenen 10 film

Box Office Türkiye, sinema istatistiklerini çıkardı. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla 4 milyon 358 bin 358 seyirci ağırladı. İşte en çok izlenen 10 film...

05 Ekim 2021 12:37

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Normalleşme süreciyle birlikte sinemalarda en çok izlenen 10 film

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Arınma Gecesi: Sonsuza Dek

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Korku Seansı3: Katil Şeytan

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Patron Bebek 2: Aile Şirketi

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Gerçek Kahraman

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İlk beşi takip eden ve sırasıyla en fazla izleyici sayısına ulaşan diğer beş yapım ise, Luka

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Beşinci sırada ise 179 bin 607 izleyiciyle The Suicide Squad: İntihar Timi kendine yer buldu

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Dördüncü sırada 223 bin 53 izleyiciyle Shang-Ci ve On Halka Efsanesi yer aldı.

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Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan Akif filmi 238 bin 306 izleyici üçüncü sırada yer edindi

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Scarlett Johansson, Florence Pugh, Ray Winstone gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Black Widow 363 bin 585 izleyiciyle en çok izlenen ikinci yapım oldu.

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Hızlı ve Öfkeli 9, 2021 günümüz itibarıyla 959 bin 547 seyirci sayısıyla yılın en çok izlenen filmi oldu

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