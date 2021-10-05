Normalleşme süreciyle birlikte sinemalarda en çok izlenen 10 film
Box Office Türkiye, sinema istatistiklerini çıkardı. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla 4 milyon 358 bin 358 seyirci ağırladı. İşte en çok izlenen 10 film...
05 Ekim 2021 12:37
111
Normalleşme süreciyle birlikte sinemalarda en çok izlenen 10 film
211
Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
311
Korku Seansı3: Katil Şeytan
411
Patron Bebek 2: Aile Şirketi
511
Gerçek Kahraman
611
İlk beşi takip eden ve sırasıyla en fazla izleyici sayısına ulaşan diğer beş yapım ise, Luka
711
Beşinci sırada ise 179 bin 607 izleyiciyle The Suicide Squad: İntihar Timi kendine yer buldu
811
Dördüncü sırada 223 bin 53 izleyiciyle Shang-Ci ve On Halka Efsanesi yer aldı.
911
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan Akif filmi 238 bin 306 izleyici üçüncü sırada yer edindi
1011
Scarlett Johansson, Florence Pugh, Ray Winstone gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Black Widow 363 bin 585 izleyiciyle en çok izlenen ikinci yapım oldu.
1111
Hızlı ve Öfkeli 9, 2021 günümüz itibarıyla 959 bin 547 seyirci sayısıyla yılın en çok izlenen filmi oldu