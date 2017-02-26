Nokia 3310 geri döndü!

Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle resmi olarak duyuruldu.
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Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçenekleriyle daha danlı bir görünüme sahip.
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Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan cinsten.
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2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Akıllı bir cihaz olan yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor
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Cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut. Ayrıca nostaljik zil sesleri de, yenilenmiş hâlleriyle telefonun içerisinde yer alıyor.
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Yeni versiyonun 30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresi bulunuyor.
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Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak Nokia 3310 fiyatı ise sadece 52 dolar! Şimdilik telefonun Türkiye içerisinde satılıp satılmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.