Zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesinin zoruyla nişanlandığı belirtilen 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklandı. Boğazından yaralanan Sıla Şentürk, hayatını kaybetti. Sıla’nın katili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ise kent dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.
16 Şubat 2022 21:48
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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesinin zoruyla nişanlandığı belirtilen 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklandı. Boğazından yaralanan Sıla Şentürk, hayatını kaybetti. Sıla’nın katili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ise kent dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.
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İşte o tepkilerden bazıları:
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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
614
Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
914
Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
1114
Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
1214
Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
1314
Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde
1414
Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde