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Zorla nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesinin zoruyla nişanlandığı belirtilen 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklandı. Boğazından yaralanan Sıla Şentürk, hayatını kaybetti. Sıla’nın katili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ise kent dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

16 Şubat 2022 21:48

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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesinin zoruyla nişanlandığı belirtilen 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklandı. Boğazından yaralanan Sıla Şentürk, hayatını kaybetti. Sıla’nın katili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ise kent dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

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İşte o tepkilerden bazıları:

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

1214

Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

1314

Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

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Nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk, sosyal medyanın gündeminde

sıla şentürkhüseyin can gökçek
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