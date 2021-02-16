Nisa Bölükbaşı: Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek
Survivor 2020'de tanışıp yarışmadan sonra aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın evlilik kararı aldığı konuşuluyor. Nisa Bölükbaşı, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
16 Şubat 2021 11:53
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"Bi' Başka" Youtube kanalı, 'Survivor 2020' ile adını duyura Nisa Bölükbaşı'nı konuk etti.
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Bölükbaşı, Survivor'da tanıştığı ve bir süredir beraber olduğu Murat Barış Yağcı ile olan ilişkisiyle ilgili şöyle konuştu:
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"Barış’ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boşver' dedi. Ben de 'tamam' dedim..."
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"Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."
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"Herkes ilişkimizi destekliyor. Başlarda ilişkinin ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyordu. O yüzden babam geri planda tutmamızı istedi. Ekran önündeki ilişkiler yıpranabiliyor. O yüzden uyardılar bizi. Sakladık ama daha derin yaşadık. Gösterelim diye yaşamadık. Birbirimizi sevdiğimiz için yaşadık ilişkimizi."
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Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu’nun ortasında Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etmişti. 30 yaşındaki oyuncunun İstiklal Caddesi'nde yaptığı sürpriz evlilik teklifine, Nisa Bölükbaşı'nın herhangi bir cevap vermemesi dikkat çekmişti.