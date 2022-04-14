Nirvana, Soundgarden ve Pearl Jam üyeleri yeni bir grup kurdu
14 Nisan 2022 11:20
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İkonik müzik grupları Nirvana, Soundgarden ve Pearl Jam üyeleri, 3rd Secret adlı yeni bir grup oluşturmak için bir araya geldi.
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Daily Mail’in haberine göre, müzik grupları Nirvana, Soundgarden ve Pearl Jam’den müzisyenler kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini çıkaran 3rd Secret adlı yeni bir grupta buluştular.
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Yeni oluşan karma müzik grubunda, eski Nirvana basçısı Krist Novoselic; Soundgarden gitaristi Kim Thayil ve hem Pearl Jam hem de Soundgarden için çalan davulcu Matt Cameron yer alıyor.
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Bu üç isim dışında, punk grubu Void’in gitaristi Bubba Dupree; Novoselic’in Giants in the Trees grubunda yer alan şarkıcı Jillian Raye ve şarkıcı Jennifer Johnson da yeni oluşturulan 3rd Secret’a katıldı.
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90’ların başında Seattle dışındaki grunge hareketinin lideri olarak bilinen Nirvana; Novoselic, Dave Grohl ve merhum Kurt Cobain tarafından kuruldu ve 1987’den Cobain’in 1994’teki intiharına kadar aktifti. Grubun en büyük hitleri Smells Like Teen Spirit, Come as You Are, All Apologies ve Lithium’dur.
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1984-1997 ve 2010-2019 yılları arasında aktif olan Soundgarden; Black Hole Sun, Spoonman ve Fell on Black Days gibi hitlerle ünlendi. Grubun ünlü solisti Chris Cornell, 2017 yılında intihar ederek hayatını kaybetti.
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1990 yılında kurulan ve halen aktif olan Pearl Jam, Eddie Vedder tarafından yönetiliyor ve Even Flow, Jeremy, Daughter ve Last Kiss gibi klasikleşmiş şarkılarıyla tanınıyor.