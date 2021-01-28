Nihat Özdemir'den 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasına yeşil ışık: Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var
28 Ocak 2021 16:00
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Smartspor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Fenerbahçe, Mesut Özil'i Rizespor maçında oynatabilir.
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Almanya Milli Takımı ve Arsenal, Mesut Özil'e Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uyguladı. Mesut Özil de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut'la birlikte tüm transferler hayırlı olsun. Tüm transferlerden mutluyuz. Kulüplerimizin yaptığı transferler Türk futboluna katkı sağlayacaktır.
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MesutOl kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz. Mesut Özil'i mutlaka izleyeceğim, stadyuma gitmeyi düşünüyorum, stadyuma gidemezsem de televizyondan izleyeceğim. Süper Lig ve 1. Lig maçlarının hepsini takip etmeye çalışıyorum.
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Benim Fenerbahçeliliğimi tartışmak kimsenin görevi değildi. Fenerbahçe Disiplin Kurulu'ndan yazı geldiği anda istifamı verdim.
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Hakemler seyirci olmadığı için rahatladı ama artık hepsi taraftarı özlediğini söylüyor. Hakemler bile taraftarı özlediklerini söylüyor. Taraftar onları da motive ediyor.
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MHK'nin ilk yarıdaki hakem performansını beğeniyoruz, umarım ikinci yarıda böyle devam eder. VAR odasındaki konuşmaları ben de merak ediyorum. Esasında benim dinlemeye yetkim var ama hiç gitmedim. MHK başkanımız bunları dinleyebiliyor. Serdar Tatlı, raporları bana veriyor. VAR'daki konuşmaları açıklamanın daha çok polemik yaratacağını düşünüyoruz.
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Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. Hukuk kısmına o bakardı. O zaman bir incelemeler yaptı. İlk işim, TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım ve cevap verip, vermediğimizi öğreneceğim. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Buna baktıracağım.
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Bir hakem raporu, bir temsilci raporu var. Orada iki cümle var. İki rapor varsa, hangisi yargılama konusunda hafifse, o dikkate alınır. Türk Hukuk Sistemi böyleymiş. Fatih Terim'in ceza konusu da budur. Bir müdahale yok. Temsilci raporu hafifti.
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Soru: 'Keşke ve iyikileriniz neler? "Keşke TFF Başkanı olsamasaydım, iyi ki mühendis olmuşum."
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Nisan ayından önce amatör maçları oynatmamız mümkün değil. Test olacak mı? Aşı olacak mı? Bu işin altından amatör kulüpler ekonomik olarak kalkamaz. Beşiktaş'ı bile bu testlerin mali yükü rahatsız ettiği için Ahmet Nur Çebi, beni aradı. 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'te bile büyük sıkıntılar var.