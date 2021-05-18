Nihan Ünsal'dan Burak Sergen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var
18 Mayıs 2021 13:30
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Nihan Ünsal'dan Burak Sergen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var
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Koroavirüs’e bağlı solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Burak Sergen, normal odaya alındı. Sergen'in durumu hakkında açıklama yapan nişanlısı Nihan Ünsal, "Durumu iyi ama vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var" dedi.
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Koronavirüs’e yakalanan oyuncu Burak Sergen’in Sağlığı günden güne iyiye gidiyor. Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden ünlü oyuncu, normal odaya alındı. 60 yaşındaki oyuncunun son sağlık durumunu nişanlısı Nihan Ünsal açıkladı.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Artık Covid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda Covid’in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi.”
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Sergen’in rol aldığı Sadakatsiz dizisinin yayınlanacak yeni bölümüne videoyla katılacağı öğrenildi. Sergen, ailesiyle rol gereği dizide hastanede odasından görüntülü sohbet edecek.