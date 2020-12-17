Nihan Candan: Murat Boz'la olan parti ilişkimden pişman oldum
Candan, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Murat Boz'la ilgili açıklama yaptı
17 Aralık 2020 15:04
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İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başaran Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla gündeme geldi
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Nihal Candan, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?'' sorusunu yanıtladı.
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25 yaşındaki magazin ünlüsü, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" ifadelerini kullandı. Nihal Candan'ın cevabı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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2017 yılında Murat Boz ve Eser Yenenler, Bahar–Nihal Candan kardeşler ve Özge Bitmez ile gece eğlenmeye gitmişti. Önce bir mekanda eğlenen grup, ardından Yenenler’in evine geçmişti. O dönem Aslı Enver ile aşk yaşayan Murat Boz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, haberlerin görüldüğü gibi olmadığını orada kalabalık bir grupla eğlendiklerini belirtmişti.
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Geçtiğimiz aylarda Murat Boz ve Eser Yenenler ile bir eğlencede görüntülenmeleriyle ilgili konuşan Nihal Candan, "O dönem 19-20 yaşındaydım ve 'Bu konunun üstesinden gelebilir miyim?' diye çok düşündüm. Kendimden ödün vermemek için de sustum. Beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor. O gece ile ilgili kesinlikle yanlış bir şey yoktu. Herkesi zan altında bıraktılar. Tabii olay sonrası hepimiz depresyona girdik. Benim susma sebebim onların kariyeriyle alakalıydı, onlar ünlü arkadaşlarımız. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Kimsenin ilişkisini bozmadım, yanlış diyaloğum olmadı" demişti.