Newcastle United, Manchester United'dan 4 yıldızın peşinde
Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından satın alınan Newcastle United'da gözler transfere çevrildi. İngiliz basınına göre St James Park sakinlerinin hedefinde Manchester United'dan 4 futbolcu var.
12 Ekim 2021 09:00
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Newcastle United geçen günlerde tarihi bir devir teslime imza attı. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından 300 milyon sterlinlik ücretle satın alınan kulüpte gözler transfere çevrildi.
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Newcastle United taraftarları bu satın alma hamlesini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Stadyuma akın eden taraftarlar yeni yatırımla birlikte kulübün İngiltere ve Avrupa'da daha rekabetçi bir takım olmasını arzuluyor. Suudiler de büyük yıldızlardan oluşan bir takım kurmayı hedefliyor.
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Newcastle United'ın transfere dev bir bütçe ayırması beklenirken siyah-beyazlı ekiple ilgili İngiliz basınında her geçen gün yeni haberler çıkıyor. Teknik direktör ve yıldız futbolcuların adı sık sık Newcastle ile anılırken Mirror'ın haberine göre kulüp, Manchester United'dan 4 futbolcuyu da bu çerçevede gözüne kestirdi.
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Newcastle United'ın hedefindeki dört ManU yıldızından biri Anthony Martial... 2016 yazında Monaco'dan 36 milyon euroya transfer edilen Fransız yıldız bu sezon şu ana kadar çok fazla forma şansı bulamadı. Ronaldo'nun da takıma katılmasıyla Martial'in Manchester United'dan ayrılma olasılığı oldukça güçlü.
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Newcastle United'ın hedefindeki bir diğer yıldız ise Donny van de Beek. 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Old Trafford'a taşınalı bir yıl oldu. Geçen sezon istikrarlı bir görüntü çizemeyen ve ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Van de Beek bu sezon da Solskjaer'in ilk tercihlerinden değil. Hollandalı yıldız için Newcastle'ın ilgisi ciddi.
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Newcastle United, Jesse Lingard'ı da radarına almış durumda. Manchester United altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcunun performansı daima eleştiri konusu olurken geçen sezon yaptığı kiralık hamlesiyle yüksek bir profil çizmeye başladı. West Ham'da 16 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Lingard bu sezon da Premier Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girip 2 gol attı. Newcastle United, İngiliz futbolcudan yararlanmak istiyor.
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Newcastle ayrıca ManU'nun Fildişili savunmacısı Eric Bailly'i de gözüne kestirdi. İngiliz devine transfer olduğu günden bu yana beklenen seviyeye çıkamayan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği henüz bilinmiyor. Ancak Bailly'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve bu da oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Bailly bu sezon Manchester United formasını yalnızca 1 dakika giyebildi.
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Newcastle United'ın yeni ortağı ve yöneticisi Amanda Staveley takıma birçok yıldızın katılacağının sinyallerini verirken siyah-beyazlıların transfer harekatına Ocak ayında başlaması bekleniyor.