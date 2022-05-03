T24 LogoT24 Logo

New York'ta "Yaldızlı Çağ": Met Gala yıldızları ihtişamlı kostümleriyle kırmızı halıda

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl “Yaldızlı Çağ” (Gilded Age) temasıyla katıldı. Galanın bu yılki temasında 19. Yüzyıl sonrası ekonomik büyümeye vurgu yapan “Yaldızlı Çağ” temasında abartılı ve ışıltılı kostümler damga vurdu.

03 Mayıs 2022 10:31

126

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl “Yaldızlı Çağ” (Gilded Age) temasıyla katıldı. Galanın bu yılki temasında 19. Yüzyıl sonrası ekonomik büyümeye vurgu yapan “Yaldızlı Çağ” temasında abartılı ve ışıltılı kostümler damga vurdu.

226

Müzik, sinema, moda ve spor dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi. Çok sayıda yıldızın kostümü, Yaldızlı Çağ temasına uygun olmamakla eleştirilirken bazı yıldızlar da kostümleriyle güncel ekonomik duruma vurgu yaptı.

326

İşte birbirinden ihtişamlı kostümleriyle Met Gala’nın bu yılki kırmızı halı pozları:

426

Blake Lively-Ryan Reynolds

526

Pete Davidson- Kim Kardashian. Kardashian, Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun giydiği elbisenin aynısını giydi. Kardashian'ın elbiseyi bir süre üzerinde taşıdığı daha sonra tarihi değeri nedeniyle değiştirerek aynısını giydiği belirtildi.

626

Bella Hadid

726

Donatella Versace

826

Kylie Jenner

926

Kid Cudi

1026

Jacob Elordi

1126

Karlie Kloss

1226

Kerry Washington

1326

Katy Perry

1426

Cardi B

1526

Khloe Kardashian

1626

Olivio Rodrigo

1726

Emily Ratajkowski

1826

Cara Delevigne

1926

Cole Sprouse

2026

Travis Parker- Kourtney Kardashian

2126

Nicki Minaj

2226

Lizzo

2326

Kendall Jenner

2426

Lilly Allen David Harbour

2526

Lily James

2626

Hailey Bieber

new yorkyaldızlı çağmetgalakırmızıhalıünlüyıldız
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24