New York'ta "Yaldızlı Çağ": Met Gala yıldızları ihtişamlı kostümleriyle kırmızı halıda
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl “Yaldızlı Çağ” (Gilded Age) temasıyla katıldı. Galanın bu yılki temasında 19. Yüzyıl sonrası ekonomik büyümeye vurgu yapan “Yaldızlı Çağ” temasında abartılı ve ışıltılı kostümler damga vurdu.
03 Mayıs 2022 10:31
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New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl “Yaldızlı Çağ” (Gilded Age) temasıyla katıldı. Galanın bu yılki temasında 19. Yüzyıl sonrası ekonomik büyümeye vurgu yapan “Yaldızlı Çağ” temasında abartılı ve ışıltılı kostümler damga vurdu.
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Müzik, sinema, moda ve spor dünyasından yaklaşık 400 ünlü ismin katıldığı gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi. Çok sayıda yıldızın kostümü, Yaldızlı Çağ temasına uygun olmamakla eleştirilirken bazı yıldızlar da kostümleriyle güncel ekonomik duruma vurgu yaptı.
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İşte birbirinden ihtişamlı kostümleriyle Met Gala’nın bu yılki kırmızı halı pozları:
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Blake Lively-Ryan Reynolds
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Pete Davidson- Kim Kardashian. Kardashian, Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun giydiği elbisenin aynısını giydi. Kardashian'ın elbiseyi bir süre üzerinde taşıdığı daha sonra tarihi değeri nedeniyle değiştirerek aynısını giydiği belirtildi.