Netflix ve J.J. Abrams’tan "U2" dizisi geliyor

Netflix, J.J. Abrams ile birlikte efsane grup U2 hakkında bir dizi üzerine çalışıyor.
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The Hollywood Reporter'ın haberine göre J.J. Abrams , Netflix'te yayınlanmak üzere İrlandalı rock grubu U2'ya odaklanacak bir dizi geliştiriyor.
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Grubun zaman çizelgesinin hangi bölümünü kapsayacağı belli olmasa da başarılı senarist Anthony McCarten'i güvence altına almayı başardılar. Yazar daha önce “The Theory of Everything”, “Darkest Hour”, “Bohemian Rhapsody” ve “The Two Popes” gibi ödüllü filmler kaleme aldı.
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McCarten, "çok beğenilen bir biyografi yazarı" olarak kabul ediliyor ama birçok Queen hayranı, "Bohemian Rhapsody"nin gerçekliğe bağlı kalmadan özgürce hareket etmesi ve aynı zamanda Freddie Mercury'nin eşcinselliğini küçümsemesiyle hayal kırıklığına uğradı. Her ne kadar bu durum, filmi bir izleyici için daha çekici hale getirmek adına yapılan bir stüdyo müdahalesi olarak kabul edilse de gişe başarısı göz önüne alındığında, işe yaradığını söylemek yanlış olmaz.
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Bono, Adam Clayton, The Edge ve Larry Mullen Jr. grubu 1976’da İrlanda’da kurdu ve 14’ün üzerinde stüdyo albümü yayınladılar. Grup 22 Grammy Ödülü kazandı ve 2005 yılında Rock ‘n Roll Onur Listesi’ne girdi. Grup, 1978’den beri aynı kadroyu koruyarak da dikkat çekiyor.