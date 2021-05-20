Netflix Türkiye, haziran takvimi açıklandı

Netflix Türkiye'nin Haziran 2021 yapımları ve yeni sezonları açıkladı. İşte önümüzdeki ay Türkiye'de yayınlanacak olan içerikler:
213
Feel Good – 2. Sezon (4 Haziran) Stand-up komedyeni Mae Martin, hem ayık kalmanın zorluklarıyla uğraşıyor hem de kız arkadaşı George ile tutku dolu, karmaşık ve yeni bir ilişkide yol alıyor.
313
Sweet Tooth – 1. Sezon (4 Haziran) Kıyamet sonrası dünyada tehlikelerle dolu bir maceraya atılan yarı insan yarı geyik bir çocuk, huysuz koruyucusuyla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışır.
413
Atiye – 3. Sezon (17 Haziran) İstanbul’da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu’daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.
513
Gezegenimizin Kritik Eşikleri (4 Haziran) David Attenborough ve bilim insanı Johan Rockström, Dünya’nın biyolojik çeşitliliğinin nasıl çöktüğünü ve bu krizin çok geç olmadan nasıl atlatılabileceğini anlatıyor.
613
Headspace: İnteraktif Gevşeme Rehberi (15 Haziran) Rahatlamaya, meditasyona veya derin bir uykuya mı ihtiyacınız var? Bu interaktif Headspace yapımıyla deneyiminizi ruh hâlinize veya düşüncelerinize göre kişiselleştirin.
713
Lupin – 2. Kısım (11 Haziran) Arsen Lüpen’in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.
813
Elite – 4. Sezon (18 Haziran) İşçi sınıfından gelen üç genç İspanya’daki seçkin bir özel okula kaydolunca, onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.
913
This Is Pop – 1. Sezon (22 Haziran) Pop müzik kültürünün tarihinde anlatılmamış hikayeleri inceleyecek 8 bölümlük bu belgesel dizide, sanatçılarla yapılan röportajlarla birlikte kültürün dönüm noktası niteliğinde olan önemli anlar vurgulanacak.
1013
The A List – 2. Sezon (25 Haziran) Bu sürükleyici ve doğaüstü dizide, ücra bir adadaki yatılı kampa katılan bir grup genç kendilerini aşk, rekabet ve gizem dolu bir maceranın içinde buluyor.
1113
Trajik Orman (9 Haziran) Görücü usulü evlilikten kaçan bir kadın, Maya ormanının derinliklerine sığınır. Bu el değmemiş doğada insan ile doğaüstü varlıklar iç içe geçmektedir.
1213
Bir Eksik (18 Haziran) Bu samimi, eğlenceli ve duygu yüklü gerçek hikâyede dul bir adamı canlandıran Kevin Hart, dünyanın en zorlu işlerinden biri olan babalığı üstleniyor.
1313
America: The Motion Picture (30 Haziran) Amerikan Devrimi’ne alaycı bir bakış atan filmde motorlu testere sallayan George Washington, bira düşkünü kankası Sam Adams’la el ele verip Britanyalıları alt ediyor.