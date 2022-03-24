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Netflix Türkiye’de geçtiğimiz hafta en çok hangi filmler izlendi?

24 Mart 2022 12:17

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Her hafta platformdaki yapımların ne kadar izlendiğini duyuran Netflix'in 14-20 Mart tarihli verileri belli oldu.

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10 - Windfall

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9- Against The Ice

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8- UFO

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7 - İlk Aşk

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6- Müslüm

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5 -The Weekend Away

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4-Rescued by Ruby

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3- Next

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2- Black Crab

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1-The Adam Project

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