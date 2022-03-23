Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok hangi diziler izlendi?
23 Mart 2022 17:04
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Her hafta platformdaki yapımların ne kadar izlendiğini duyuran Netflix'in 14-20 Mart tarihli verileri belli oldu.
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10 - Inventing Anna: Limited Series
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9- Kardeş Payı: Sezon 2
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8- Kaçak Gelinler: Sezon 2
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7- Pieces of her: Sezon 1
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6- Vikings: Valhalla: Sezon 1
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4- Kaçak Gelinler: Sezon 1
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3- The Last Kingdom: Sezon 5
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2 - Kardeş Payı: Sezon 1
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1- Pera Palas'ta Gece Yarısı
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