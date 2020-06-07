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Netflix Türkiye’de en çok izlenen 10 içerik

Netflix’te en çok izlenen yapımlar değişiyor, listeye yeni içerikler de eklenmeye devam ediyor.

07 Haziran 2020 19:52

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Bugünün en çok izlenen içeriği, platformun yeni üyelerinden The Last Days of American Crime oldu. Aynı zamanda listedeki sıralamalarda da değişimler var.

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İşte Netflix'in bugün en çok izlenen 10 içeriği

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1 – The Last Days of American Crime

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2 – Snowpiercer

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3 – Kolonya Cumhuriyeti

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4 – Dark Tower

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5 – Control Z

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6 – Behzat Ç.

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7 – Dünya Hali

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8 – 13 Reasons Why (Ölmek için 13 Sebep)

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9 – Acı Tatlı Ekşi

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10 – Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin

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