Netflix Türkiye’de en çok izlenen 10 içerik
Netflix’te en çok izlenen yapımlar değişiyor, listeye yeni içerikler de eklenmeye devam ediyor.
07 Haziran 2020 19:52
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Bugünün en çok izlenen içeriği, platformun yeni üyelerinden The Last Days of American Crime oldu. Aynı zamanda listedeki sıralamalarda da değişimler var.
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İşte Netflix'in bugün en çok izlenen 10 içeriği
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1 – The Last Days of American Crime
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3 – Kolonya Cumhuriyeti
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8 – 13 Reasons Why (Ölmek için 13 Sebep)
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10 – Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin
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