Netflix, Türkiye'de en çok tercih edilen türleri açıkladı
11 Aralık 2020 10:18
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Netflix, Türkiye’deki abonelerinin 2020’de en çok hangi tür içerikleri izlediğini ve hangi türlerin bir önceki yıla göre yükseliş gösterdiğini açıkladı.
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2020 yılında Türkiye’de en fazla tercih edilen türün drama olduğu belirtildi.
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En fazla tercih edilen ikinci tür ise komedi ve stand-up içerikleri oldu.
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Komedi türündeki yapımların en fazla tercih edildiği aylar ise, Koronavirüs salgını tedbirlerinin en yoğun şekilde uygulandığı nisan, mayıs ve haziran ayları oldu.
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Aksiyon kategorisi, Türkiye’deki Netflix aboneleri arasında en fazla tercih edilen 3. tür oldu.
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Ebeveyn kontrolleri ile içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği çocuk yapımları, en fazla tercih edilen dördüncü tür oldu.
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Korku ve gerilim türü beşinci sırada yer aldı.
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Netflix Türkiye, izlenme oranları en fazla artan türleri de açıkladı. Açıklananlara göre reality, geçtiğimiz yıla kıyasla en fazla yükseliş gösteren tür oldu.
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İzlenme oranları en fazla artan ikinci tür ise “romantik”.
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Listenin üçüncü sırasında Güney Kore dramaları yer aldı.
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Dördüncü sırada ise fantastik yapımlar.
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Beşinci sırada ise animeler yer aldı.
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