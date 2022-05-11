Netflix'ten reklamlı abonelik paketi

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, yaklaşık bir ay önce, 10 yıllık tarihinde ilk kez abone düşüşü yaşadığını ve büyüme hızının yavaşladığını açıkladı.
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Şirketin CEO'su Reed Hastings, daha uygun fiyatlı ve reklamlı bir abonelik seçeneği sunmayı planladığını ancak bunun "önümüzdeki bir iki yıl içinde" hayata geçirilebileceğini duyurmuştu.
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Ancak The New York Times'taki bir habere göre abone sayısındaki düşüş bu planları hızlandırdı. Netflix'in reklamlı abonelik planı bu yılın sonunda hayata geçecek.
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Netflix'in ortak hesap kullanımını engellemek için bir ceza sistemi getirmeyi planladığı uzun süredir gündemdeydi. Hastings de bu konudan açıkça bahsediyordu. Şirket çalışanlarına iletilen bir notta hem reklamlı paketlerin hem de şifre paylaşımını engellemeye yönelik yeni uygulamaların bu yılın son üç ayında duyurulacağı bilgisi yer aldı.
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2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybeden Netflix, bunu artan dijital platformların yarattığı rekabete ve hesap paylaşımına bağlamıştı. 222 milyon ücretli abonenin yanı sıra, 100 milyondan fazla da ortak kullanıcıya sahip olan platform, geçtiğimiz ay Şili, Kosta Rika ve Peru’da alt üyelikler açılmasına imkân sağlayan yeni bir planı hayata geçirmişti. Şimdilik test aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların 3 dolara alt üyelikler açmalarını sağlıyor. Netflix böylece, normal şartlar altında ücretsiz bir şekilde paylaşılacak hesaplardan gelir elde etmeyi hedefliyor.
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Netflix'in reklamlı aboneliğin de şifre paylaşımının önüne geçecek bir plan olarak görüldüğü çok açık. Reklamlı üyeliği benimsemesi, başlangıçtan beri reklama direnen Netflix için büyük bir adım olacak. Hastings bu planı açıkladığı konuşmasında "Netflix’i takip edenler reklam karmaşasına karşı olduğumu bilir. Ne kadar reklama bayılmasam da tüketici tercihi benim için önemli. Bu nedenle daha düşük ücret ödemek isteyen ve reklamı tolere edebilen kullanıcılara istediğini vermek mantıklı." demiş ve Hulu, Disney ve HBO'nun da bu yöntemi kullandığını belirtmişti. Hastings ayrıca, Netflix’in sadece bir yayıncı olarak kalacağının ve reklamları eşleştirmek için kullanıcı verilerinin izlenmeyeceğinin de altını çizmişti.