Netflix, temmuz ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı
Dizi ve film platformu Netflix, temmuz ayında yayınlayacağı orijinal dizi ve filmleri ile lisanslı içeriklerini açıkladı.
27 Haziran 2020 12:11
113
Dizi ve film platformu Netflix, temmuz ayında yayınlayacağı orijinal dizi ve filmleri ile lisanslı içeriklerini açıkladı.
213
Warrior Nun (İlk Sezon / 2 Temmuz)
313
Cable Girls (Son Sezon: 2. Kısım / 3 Temmuz)
613
Hakan: Muhafız (4. Sezon / 9 Temmuz)
713
The Old Guard (10 Temmuz)
813
Cursed (İlk sezon / 17 Temmuz)
913
Korku Şehri: New York Mafyaya Karşı (22 Temmuz)
1013
Delidolu 2 (24 Temmuz)
1113
Last Chance U: Laney (5. Sezon / 28 Temmuz)
1213
The Umbrella Academy (2. sezon / 31 Temmuz)
1313
Vis a vis: El oasis (İlk sezon / 31 Temmuz)
© Tüm hakları saklıdır.