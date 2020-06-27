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Netflix, temmuz ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı

Dizi ve film platformu Netflix, temmuz ayında yayınlayacağı orijinal dizi ve filmleri ile lisanslı içeriklerini açıkladı.

27 Haziran 2020 12:11

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Dizi ve film platformu Netflix, temmuz ayında yayınlayacağı orijinal dizi ve filmleri ile lisanslı içeriklerini açıkladı.

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Warrior Nun (İlk Sezon / 2 Temmuz)

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Cable Girls (Son Sezon: 2. Kısım / 3 Temmuz)

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Exatlon (3 Temmuz)

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Stateless (8 Temmuz)

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Hakan: Muhafız (4. Sezon / 9 Temmuz)

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The Old Guard (10 Temmuz)

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Cursed (İlk sezon / 17 Temmuz)

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Korku Şehri: New York Mafyaya Karşı (22 Temmuz)

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Delidolu 2 (24 Temmuz)

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Last Chance U: Laney (5. Sezon / 28 Temmuz)

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The Umbrella Academy (2. sezon / 31 Temmuz)

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Vis a vis: El oasis (İlk sezon / 31 Temmuz)

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