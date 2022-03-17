Netflix, “tek üyelikle dört kullanıcı” devrini sona erdirmeye hazırlanıyor
17 Mart 2022 10:13
17
Netflix, “tek üyelikle dört kullanıcı” devrini sona erdirmeye hazırlanıyor
27
Netflix’in, “premium üyelik”te şifre paylaşarak dört kullanıcı, “standart üyelik”te iki kullanıcı için profil oluşturma özelliğini değiştirmeye hazırlanıyor.
37
Webtekno’da yer alan habere göre, Netflix, Şili, Kosta Rika ve Peru'da yeni bir özellik test etmeye hazırlanıyor. Bu 'Ekstra Üye Ekle' özelliği ile artık her bir üyelikte eklenecek ve farklı bir konumda bulunan yeni kullanıcı başına ücret ödenecek. Edinilen bilgiye göre üyeliklerdeki hesap sayısı da iki olacak.
47
Bu şekilde Netflix tek bir üyelik ve ekstra ücret ile alınacak diğer 'mini üyelik' ile yalnızca iki farklı konumda, iki farklı cihazda çalışabilecek.
57
Henüz test aşamasında olan ve hakkında çok fazla resmi açıklama ve detay olmayan bu özellikte ekstra üye eklemenin ücretinin 2,99 dolar olacağı ifade ediliyor.
67
Ayrıca eklenecek bu ekstra üyelerin kendi giriş bilgilerinin ve şifrelerinin olacağı söyleniyor.
77
Ayrıca bu yeni özellik ile birlikte Netflix'in kullanıcı profillerinin yeni üyeliklere taşınmasına olanak sağlayacak bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Böylece halihazırda bir üyelikte kendi profili olan kullanıcıların, tüm izleme bilgilerinin, kaydettiği içeriklerin, kaldığı bölümlerin bilgisinin yer aldığı bu profilleri 'ekstra üyeliğine' taşıyabilmesi hedefleniyor.