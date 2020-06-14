Netflix’te son 3 ayda en çok izlenen 10 içerik

Netflix, son aylarda haftalık olarak en popüler dizi ve filmlerini listeliyor. Bu özellik, özellikle platformda dizi ve film bulmakta zorlanan kişilerin işine yarıyor. Netflix’in sunduğu hizmet son derece yararlı olsa da haftalık olması, gündem olan dizi ve filmleri listede görmemize neden oluyor. Bazı kişiler ise bu listenin daha uzun süreli bir zaman aralığında değerlendirilmesini istiyor.
14 Haziran 2020 23:33
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Bir Reddit kullanıcısı, Netflix’te son 3 ay içinde en çok izlenen dizi ve filmleri listeleyen bir algoritma geliştirdi. Lamboo isimli Reddit kullanıcısı tarafından geliştirilen algoritma içeriklere puan verdi.
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Geliştirilen listede Netflix’in özel dizi ve filmleriyle diğer dizi ve filmler ayrı listede tutuldu. En çok izlenen film ve dizileri listeleyen bu sistem, gözünüzden kaçan bir içerik varsa fazlasıyla yararlı olabilir. İşte, karşınızda Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri:
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İşte, Netflix’te en çok izlenen orijinal içerikler... Kaynak: Webtekno