T24 LogoT24 Logo

Netflix’te son 3 ayda en çok izlenen 10 içerik

Netflix, son aylarda haftalık olarak en popüler dizi ve filmlerini listeliyor. Bu özellik, özellikle platformda dizi ve film bulmakta zorlanan kişilerin işine yarıyor. Netflix’in sunduğu hizmet son derece yararlı olsa da haftalık olması, gündem olan dizi ve filmleri listede görmemize neden oluyor. Bazı kişiler ise bu listenin daha uzun süreli bir zaman aralığında değerlendirilmesini istiyor.

14 Haziran 2020 23:33

113

Bir Reddit kullanıcısı, Netflix’te son 3 ay içinde en çok izlenen dizi ve filmleri listeleyen bir algoritma geliştirdi. Lamboo isimli Reddit kullanıcısı tarafından geliştirilen algoritma içeriklere puan verdi.

213

Geliştirilen listede Netflix’in özel dizi ve filmleriyle diğer dizi ve filmler ayrı listede tutuldu. En çok izlenen film ve dizileri listeleyen bu sistem, gözünüzden kaçan bir içerik varsa fazlasıyla yararlı olabilir. İşte, karşınızda Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri:

313

İşte, Netflix’te en çok izlenen orijinal içerikler... Kaynak: Webtekno

413

1- Tiger King - 383 puan

513

2- Ozark - 377 puan

613

3- Love is Blind - 302 puan

713

4- Dead To Me - 216 puan

813

5- The Trails of Gabriel Hernandez - 191 puan

913

6- Sweet Magnolias - 145 puan

1013

7- Never Have I Ever - 125 puan

1113

8- Too Hot To Handle - 124 puan

1213

9- La Casa da Papel - 120 puan

1313

10 - Altered Carbon - 113 puan

ETİKETLER

netflixnetflix en çok izlenenlernetflix dizinetfliz filmnetflix öneri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24