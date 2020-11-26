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Netflix'te aralık ayında yayımlanacak dizi ve filmler belli oldu

26 Kasım 2020 12:30

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Netflix, aralık ayında Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak dizi ve filmlerin listesini açıkladı.

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9 Kere Leyla: Netflix, Türkiye'deki kullanıcıların aralık ayında erişebilecekleri yapımları açıkladı. Buna göre kullanıcılar, Ezel Akay'ın yönettiği ve senaryo ekibinde yer aldığı, başrollerini Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un paylaştığı "9 Kere Leyla" filmini aralık ayında izleyebilecekler.

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The Midnight Sky: Ayrıca George Clooney tarafından yönetilen ve kendisinin de rol aldığı "The Midnight Sky" aralık ayında Netflix’te yer alacak. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen film, Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor.

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Mank: Oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Joseph Cross, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton, Toby Leonard Moore ve Tom Pelphrey gibi isimlerin yer aldığı "Mank" filmi ile David Fincher, "Gone Girl"den sonra 6 yıllık bir aranın ardından yeniden izleyici ile buluşuyor.

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Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler şu şekilde:

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Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (4 Aralık)

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Big Mouth: 4. Sezon (4 Aralık)

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Bridgerton (25 Aralık)

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Equinox (30 Aralık)

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Chilling Adventures of Sabrina: 4. Sezon (31 Aralık)

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9 Kere Leyla (4 Aralık)

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Mank (4 Aralık)

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The Midnight Sky (23 Aralık)

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