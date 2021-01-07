Netflix, tarihinin en çok izlenen 5 orijinal dizisini açıkladı
Daha önce Variety'nin açıkladığı listede Netflix'in sıralamasında bulunmayan diziler de yer alıyordu
07 Ocak 2021 14:52
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Newsweek'in haberine göre Netflix en popüler 5 orijinal içeriğini paylaştı.
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5- Bridgerton (63 milyon)
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4- Tiger King (64 milyon)
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3- Stranger Things (64 milyon)
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2- La Casa de Papel (65 milyon)
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1- The Witcher (76 milyon)
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Variety'nin aralıkta paylaştığı verilere göreyse 2020'nin en çok izlenen yapımları şöyle:
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3 - The Queen's Gambit
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