T24 LogoT24 Logo

Netflix, tarihinin en çok izlenen 5 orijinal dizisini açıkladı

Daha önce Variety'nin açıkladığı listede Netflix'in sıralamasında bulunmayan diziler de yer alıyordu

07 Ocak 2021 14:52

112

Newsweek'in haberine göre Netflix en popüler 5 orijinal içeriğini paylaştı.

212

5- Bridgerton (63 milyon)

312

4- Tiger King (64 milyon)

412

3- Stranger Things (64 milyon)

512

2- La Casa de Papel (65 milyon)

612

1- The Witcher (76 milyon)

712

Variety'nin aralıkta paylaştığı verilere göreyse 2020'nin en çok izlenen yapımları şöyle:

812

5-Ozark

912

4-Tiger King

1012

3 - The Queen's Gambit

1112

2- The Office

1212

1- Cocomelon

ETİKETLER

netflixnetflix dizilerinetflix dizi önerisinetflix en çok izlenen dizilernetfliz dizidizi önerilerien çok izlenen diziler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24