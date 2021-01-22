Netflix, Şubat takvimini duyurdu

Netflix'e Şubat ayında gelecek yeni yapımlar ve yeni sezonlar duyuruldu. Önümüzdeki ay Türkiye’de yayınlanacak olan Netflix takvimi şöyle:
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Netflix Orijinal Dizileri Tribes of Europa (19/02/2021) Yıl 2074. Küresel bir felaketin ardından egemenlik için birbirleriyle savaşan sayısız mikro devlete bölünen Avrupa’nın kaderi üç kardeşin ellerindedir.
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Ateşböceği Yolu (03/02/2021) Ateşböceği Yolu’na genç kızken tanışan Tully ve Kate, inişler ve çıkışlarla dolu 30 yıl boyunca birbirinden hiç ayrılmayan iki yakın dost olur.
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Behind Her Eyes (17/02/2021) Bekar bir anne hem yanında çalıştığı psikiyatr ile ilişki yaşayıp hem de adamın eşiyle arkadaşlık kurduğunda kendini tehlikeli bir akıl oyununun içinde bulur.
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The Crew (15/02/2021) Bir NASCAR garajının şefi, takımı modernize etmekle görevlendirilen Y kuşağından teknoloji bağımlısı gençlerle anlaşmazlığa düşer. Kevin James başrolde.
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Netflix Orijinal Filmleri Malcolm ve Marie (05/02/2021) Yönettiği filmin galasından eve dönen bir yönetmen ve kız arkadaşı, için için büyüyen gerilimler ve acı veren açıklamalarla dolu bir gecede romantik bir hesaplaşma yaşar.
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Dünyadan Haberler (10/02/2021) Haber okumak için kasabadan kasabaya giden bir İç Savaş gazisi, yetim bir kızı yeni evine götürmek için Teksas’ta tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.
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I Care a Lot (19/02/2021) Yaşlanan yetişkinlere yasal vasilik yapan bir profesyonel, görünüşte kusursuz olan müşterisinin bambaşka bir yüzü olduğunu keşfeder.
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Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (12/02/2021) Her şey eski bir aşk mektubuyla başladı ve yeni bir aşka dönüştü. Lara Jean ve Peter’ı gelecekte neler bekliyor?
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Netflix Orijinal Belgeselleri Pelê (23/02/2021) Dünyaca ünlü futbolcu Pelé’nin kusursuzluk arayışının ve bir efsaneye dönüşmesinin öyküsünü anlatılıyor.
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Suç Mahalli: Cecil Hotel(10/02/2021) Elisa Lam’in ortadan kaybolması Cecil Hotel’in kötü şöhretinin büyümesine yol açtı. Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy’nin yaratıcısından.
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Netflix Çocuk ve Aile Kid Cosmic (02/02/2021) The Powerpuff Girls’ün yaratıcılarının sunduğu animasyon dizisinde hayal gücü kuvvetli bir oğlan, beş kozmik yüzük bulduğunda süper güçlere sahip olur.