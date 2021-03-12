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Netflix, şifre paylaşmayı engelleyen bir özellik üzerinde çalışıyor

12 Mart 2021 10:40

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Netflix, şifre paylaşmayı engelleyen bir özellik üzerinde çalışıyor

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Geçen günlerde Türkiye'deki abonelik paketlerine zam yaparak gündeme gelen Netflix, bu kez de şifre paylaşmayı engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, bir Netflix hesabının yalnızca hesap sahibi tarafından kullanılmasını amaçlıyor. Kullanıma sunulacağı tarih belli olmayan özellik, kullanıcıların doğrulama yaptırmasını gerektiriyor.

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Webtekno’da yer alan habere göre, şu an için çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özellik, şifre paylaşımını imkansız hale getirmeyi amaçlıyor. Bir Netflix sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre kullanıcılar, bundan sonra giriş yaptıkları bir hesabının yetkilisi/sahibi olduğunu onaylamak durumunda kalacaklar.

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Netflix'in test etmeye başladığı yeni özellik, kullanıcılara e-postalar aracılığıyla doğrulama yaptırıyor. Bir kullanıcı, girdiği bir hesapta önce bu doğrulamayı yapıyor.

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Eğer bir kullanıcı, doğrulamayı daha sonra yapmak isterse de rastgele bir zaman zarfında aynı doğrulamayı yeniden gönderen Netflix, böylelikle o kullanıcının hesabın sahibi olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Eğer bu doğrulama yapılamazsa, kullanıcıdan yeni bir hesap açması isteniyor.

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