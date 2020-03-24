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Netflix, nisan ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı

24 Mart 2020 13:06

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Yeni tip Koronavirüs (Covid–19) nedeniyle insanlar evde vakit geçiriyor. En çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, nisan ayında yayınlayacağı içerikleri açıkladı. İşte nisan ayı listesi

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'Nailed It!' adlı yemek yarışmasının 4'üncü sezonu 1 Nisan'da yayında olacak.

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Netflix'in en çok izlenilen dizilerinden biri olan 'La Casa de Papel'in 4'üncü sezonu 3 Nisan'da yayında olacak.

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'Brews Brothers', yeni bir Netflix komedi klasiği. 8 bölümden oluşacak ve 10 Nisan'da yayınlanacak dizi, iki erkek kardeşin hikayesini konu alıyor.

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'La casa de las Flores', Meksika'da yaşayan zengin bir ailenin hayatının konu alıyor. Dizinin üçüncü sezonu 23 Nisan’da yayında olacak.

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Eşinin ölümünün ardından yas tutmaya devam eden Tony’nin hayatını konu alan 'After Life', 24 Nisan’da izleyici ile buluşacak.

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Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkan 'Sergio', Bağdat’taki bir diplomatın hikayesini konu alıyor. Sergio, 17 Nisan’da yayında olacak.

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Amerikalı yazar Lois Lowry'nin kitabından uyarlanan animasyon filmi 'Willoughby Ailesi', 22 Nisan’da yayında olacak. Film, ebeveynleri tarafından terk edilen ve modern bir aile olmak isteyen Willoughby kardeşlerin hikayesini konu alıyor.

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Tyler Rake isimli bir paralı askerin hikayesini konu alan 'Extraction', 24 Nisan’da yayında olacak. Aksiyon filminde Rake, bir suç örgütünün kaçırdığı oğlunu kurtarma görevini üstleniyor.

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National Geographic Channel'ın belgesellerinden biri olan 'Morgan Freeman ile İnancın Hikayesi', 22 Nisan’da son sezonu ile Netflix'teki yerini alacak. Bu sezonda Freeman, çeşitli kültürleri ve dinleri araştıracak.

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